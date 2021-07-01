Про це в ефірі програми "Що це було" розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Політик додав, що сам не впізнав би Медведчука на фото зокрема.

До теми Путін розуміє, успішна Україна – це кінець його влади, – Гудков

"Його (Медведчука – 24 канал) мало обговорюють в Росії. Хто займається політикою, уявляють, що це голова путінського філіалу в Україні. Деталі мало кого цікавлять всередині країни", – сказав Дмитро Гудков.

Медведчук не впливає на російську політику

Водночас у відповідь на питання про те, чи насправді глава "Опозиційної платформи – За життя" не виріс до так званого масштабного значення у Росії, політик звернув увагу на роль Медведчука для очільника Кремля.

Для Путіна він має якесь значення. У нас в країні, якщо ти маєш для "царя" значення – значить ти граєш у якусь роль. Але сказати, щоб він якось впливав на російську політику – ні,

– пояснив Гудков.

Зверніть увагу! 30 червня, відповідаючи на питання росіян у прямому ефірі, Володимир Путін обурився через домашній арешт підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука. Він назвав його "українським націоналістом".

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