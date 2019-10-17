Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия пообещал поддержать быстрый конкурс в ГБР

Верховная Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований". Это один из законов, который должен усилить способность Бюро.

Это важный шаг, поскольку уже 20 ноября Офис Генерального прокурора (реформированная ГПУ) передает все дела – а вместе с ними и функции следствия – в ГБР, НАБУ и Нацполиции. Предложенные президентом поправки в действующий закон проголосовали в Раде в первом чтении 17 октября.

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Одним из условий согласования законопроекта на комитете было то, что ко второму чтению будут учтены поправки, внесенные в этот документ. Поскольку в президентской редакции, по мнению депутатов, заложены определенные просчеты и опасности.

Претензии к президентскому закону изменений в ГБР

Они, в частности, касаются конкурсных комиссий, осуществляющих отбор сотрудников и руководителей Бюро.

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на вопрос 24 канала о том, готовы ли они будут поддержать во втором чтении поправки, которые будут гарантировать именно конкурсный набор в ГБР.

Нужно посмотреть, какой это будет конкурс. Если это будет конкурс на 6 месяцев, я точно буду против. Я хочу, чтобы это был быстрый конкурс с привлечением иностранных экспертов,

– подчеркнул Арахамия.

Прямая речь Давида Арахамии, Видео 24 канала:

При этом Давид Арахамия отметил, что конкурсы на государственные должности в Украине, к сожалению, не всегда проходят эффективно. Он убежден, что ответственность за назначение и дальнейшую эффективную работу должна лежать непосредственно на директоре ГБР, которым сейчас является Роман Труба.

Ответственность председателя ГБР

Александра Устинова, народный депутат от фракции "Голос", уверяет, что конкурс нужен не для того, чтобы снять ответственность с руководителя ГБР за назначение. Конкурс даст возможность общественности и экспертной среде больше влиять на назначения.

Представьте себе ситуацию: завтра находится политическая воля и ликвидируют департамент "К" СБУ. И вместо того, чтобы всех этих людей уволить, их по тихому переводят в ГБР, и мы об этом узнаем по факту, когда их декларации найдутся на сайте,

– пояснила Устинова.

Прямая речь Устиновой, видео 24 канала:

Нардеп убеждает, что конкурс можно провести быстро, если на это будет политическая воля. И уже буквально через несколько месяцев ГБР можно перезапустить полностью.

Заметим, по состоянию на 17 октября Верховная Рада уже приняла законопроекты, которые позволяют перезапустить НАПК, органы прокуратуры и суды.