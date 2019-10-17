Голова фракції "Слуга народу" Арахамія пообіцяв підтримати швидкий конкурс у ДБР

Верховна Рада у першому читані підтримала президентський законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань". Це один із законів, який повинен посилити спроможність Бюро.

Це важливий крок, оскільки вже 20 листопада Офіс Генерального прокурора (реформована ГПУ) передає усі справи – а разом з ними і функції слідства – до ДБР, НАБУ і Нацполіції. Запропоновані президентом правки в чинний закон проголосували в Раді у першому читанні 17 жовтня.

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Однією з умов погодження законопроєкту на комітеті було те, що до другого читання врахують правки, внесені до цього документу. Оскільки у президентській редакції, на думку депутатів, закладені певні прорахунки й небезпеки.

Претензії до президентського закону змін у ДБР

Вони, зокрема, стосуються конкурсних комісій, які здійснюють відбір співробітників і керівників Бюро.

Детальніше: Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на питання 24 каналу про те, чи готові вони будуть підтримати у другому читанні правки, які гарантуватимуть саме конкурсний набір в ДБР.

Треба подивитись, який це буде конкурс. Якщо це буде конкурс на 6 місяців, я точно буду проти. Я хочу, щоб це був швидкий конкурс із залученням іноземних експертів,

– наголосив Арахамія.

Пряма мова Давида Арахамії, відео 24 каналу:

При цьому Давид Арахамія зазначив, що конкурси на державні посади в Україні, на жаль, не завжди відбуваються ефективно. Він переконаний, що відповідальність за призначення і подальшу ефективну роботу повинна лежати безпосередньо на директорі ДБР, яким зараз є Роман Труба.

Відповідальність голови ДБР

Олександра Устінова, народний депутат від фракції "Голос", запевняє, що конкурс потрібен не для того, щоб зняти відповідальність з керівника ДБР за призначення. Конкурс дасть можливість громадськості і експертному середовищу більше впливати на призначення.

Уявіть собі ситуацію: завтра знаходиться політична воля і ліквідовують департамент "К" СБУ. І замість того, щоб усіх цих людей звільнити, їх по тихому переводять в ДБР, і ми про це дізнаємось по факту, коли їх декларації знайдуться на сайті,

– пояснила Устінова.

Пряма мова Устінової, відео 24 каналу:

Нардепка переконує, що конкурс можна провести і швидко, якщо на це буде політична воля. І вже буквально за кілька місяців ДБР можна перезапустити повністю.

Зауважимо, станом на 17 жовтня Верховна Рада вже прийняла законопроєкти, які дозволяють перезапустити НАЗК, органи прокуратури та суди.