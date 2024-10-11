Руководителям МСЭКов Ривненской области объявили "официальное предостережение"

Недавно по Украине прокатилась волна коррупционных скандалов с участием должностных лиц МСЭК. В частности, главы медико-социальной экспертизы Ривненской области получили "официальное предостережение".

Ее вручением занимались работники УСБУ Ровенской области при участии представителей Ровенской ОГА. Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль.

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Как на Ровенщине отреагировали на скандалы вокруг МСЭКов

Руководителям МСЭКов Ривненской области сегодня объявили официальное предостережение. Сделали это работники УСБУ Ровенской области с участием представителей Ровенской ОГА,

– сообщил Коваль.

Он отметил, что предостережение касается недопустимости совершения противоправных действий руководителями МСЭКов. Предостережение было объявлено из-за разоблачения масштабной схемы уклонения от мобилизации с участием должностных лиц этих комиссий.

"Малейшей толерантности к подобным коррупционным проявлениям со стороны Ривненской ОВА не было, и не будет. Ведь в условиях войны – это вопрос национальной безопасности и обороны", – отметил председатель ОВА.

Напомним, что председатель Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа отправлена под стражу на 60 суток. Размер залога, который может внести чиновница, составляет более 500 миллионов гривен.