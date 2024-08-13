В Ferrexpo высказались о заявлениях полиции о новом подозрении главе правления Полтавского ГОКа

Горная компания Ferrexpo заявила, что Национальная полиция Украины распространила ложную информацию, сообщая о новом подозрении главе ее дочернего предприятия ЧАО "Полтавский ГОК" и "разоблачении" его и подчиненных "на легализации более 885 тонн щебеночной продукции стоимостью более 33,5 миллиона гривен".

Как сообщает компания Ferrexpo в фейсбуке, обнародованная информация правоохранительного органа "искажена, или не соответствует действительности".

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Как комментирует Ferrexpo новое подозрение главе Полтавского ГОКа

Ferrexpo утверждает, что "ни в какой преступный сговор менеджмент Полтавского ГОКа не вступал, и доказательств такого сговора нет".

Объясняя суть заговора НПУ отмечает, что "имея лицензию на добычу железной руды" предприятие якобы "незаконно перерабатывало железистые кварциты". Однако в разрешении на добычу четко указано полезное ископаемое, которое предприятие имеет право добывать и перерабатывать, – это железистый кварцит, который и является железной рудой. Поэтому, даже с пресс-релиза правоохранителей очевидно, что предприятие не добывало никакого другого полезного ископаемого, кроме той, на добычу которой было получено разрешение. Полтавский ГОК перерабатывал железистые кварциты на промышленный продукт, пригодный для дальнейшего использования, но это не преступление, а обычная хозяйственная деятельность. Предприятие не перерабатывало железную руду на "другие полезные ископаемые", как это указано в пресс-релизе полиции

– говорится в заявлении.

Кроме того, Полтавский ГОК утверждает, что информация Национальной полиции о мерах пресечения подозреваемым в виде безальтернативного содержания под стражей тоже "не соответствует действительности", ведь судьи Печерского райсуда Киева, рассмотрев ходатайство, двум представителям менеджмента избрали наиболее мягкую меру пресечения из возможных – личное обязательство, а "в отношении третьего лица – применена мера пресечения в виде залога в размере полто

В полиции в очередной раз отметили, что "владельцем Полтавского ГОКа является народный депутат VII и VIII созывов". В ответ Полтавский ГОК заявил, что владельцем комбината является группа Ferrexpo, а не бывший народный депутат. Акции Ferrexpo, в свою очередь, размещены на основной площадке Лондонской фондовой биржи и среди акционеров группы есть фонды, инвесторы, компании, физические лица, однако ни один из них не имеет в собственности более 50% акций.

"По нашему мнению все уголовные преследования должностных лиц Полтавского ГОКа и наложение арестов на имущество предприятия направлены не на выяснение объективной истины в уголовных производствах, а на создание препятствий и блокирование законной хозяйственной деятельности Полтавского ГОКа", – отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, по версии Национальной полиции, должностные лица Полтавского ГОКа с 2015 по 2021 год якобы осуществляли "незаконную добычу скального вскрытия, нефракционного отсева и пустых пород", что нанесло государству ущерб на сумму 157 миллиардов гривен. Также НПУ утверждает, что должностные лица предприятия организовали "схему легализации незаконно добытых полезных ископаемых" (более 885 тонн щебеночной продукции стоимостью более 33,5 миллиона гривен).