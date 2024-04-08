Председательство Венгрии в ЕС: что может попытаться сделать Орбан
Венгрия должна председательствовать в Совете ЕС уже летом. Но очевидно, что это будет фактически пауза на полгода насчёт вопроса евроинтеграции Украины.
Об этом 24 Каналу заявил председатель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что с технической стороны украинское государство будет делать все возможное и работать с Европейской комиссией. Он добавил, что никто не верит в то, что Венгрия эти полгода будет давать "зеленый свет".
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"Неудивительно, что как раз тема насчёт определения конкретных рамок нашего диалога с Европейским Союзом, наших переговоров относительно будущего членства, все-таки намечается на вторую половину июня, когда бельгийское председательство будет уже подходить к своему завершению", – сказал Чаленко.
К тому же понятно, что дополнительно будут влиять и выборы в США. Это будет иметь опосредованное политическое влияние.
Глава Центра анализа и стратегии отметил, что Венгрия будет иметь дополнительную платформу, чтобы рассказывать, что "Украину надо меньше поддерживать и вообще надо лишать поддержки". Все, мол, для того, чтобы создавать условия для переговоров с Россией. То есть тезисы венгерского премьера Виктора Орбана будут звучать в разы больше.
В частности, могут использовать, конечно, и темы военнопленных, и другие гуманитарные вопросы, чтобы показать "человечность" Орбана в этой позиции, что российская сторона "действительно стремится к коммуникации",
– предположил Игорь Чаленко.
То есть Венгрия будет пытаться поставить Киев в максимально невыгодные условия.
Председатель Центра анализа и стратегии отметил, что Виктор Орбан попытается "ухватить" результаты выборов в Европарламенте. Мол, там частично увеличится процент правых сил.
Позиция Венгрии в отношении Украины
- Украина работает над тем, чтобы Венгрия разблокировала 500 миллионов евро военной помощи для украинского государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что речь идет о разблокировании восьмого транша в рамках Европейского фонда мира. Сейчас работа по этому поводу продолжается.
- Между тем Будапешт против использования доходов от замороженных активов России для военной помощи Украине. Впрочем, Венгрия не против, чтобы эти деньги пошли на другие нужды украинского государства. Речь может идти, например, о послевоенном восстановлении Украины.
- Председатель ОПУ Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Политики обсудили проблемные вопросы в отношениях между странами. Ермак заявил, что из 11 пунктов, которые предложила Венгрия, фактически согласовали уже 5.