Председательство Венгрии в ЕС: что может попытаться сделать Орбан

Венгрия должна председательствовать в Совете ЕС уже летом. Но очевидно, что это будет фактически пауза на полгода насчёт вопроса евроинтеграции Украины.

Об этом 24 Каналу заявил председатель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что с технической стороны украинское государство будет делать все возможное и работать с Европейской комиссией. Он добавил, что никто не верит в то, что Венгрия эти полгода будет давать "зеленый свет".

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"Неудивительно, что как раз тема насчёт определения конкретных рамок нашего диалога с Европейским Союзом, наших переговоров относительно будущего членства, все-таки намечается на вторую половину июня, когда бельгийское председательство будет уже подходить к своему завершению", – сказал Чаленко.

К тому же понятно, что дополнительно будут влиять и выборы в США. Это будет иметь опосредованное политическое влияние.

Глава Центра анализа и стратегии отметил, что Венгрия будет иметь дополнительную платформу, чтобы рассказывать, что "Украину надо меньше поддерживать и вообще надо лишать поддержки". Все, мол, для того, чтобы создавать условия для переговоров с Россией. То есть тезисы венгерского премьера Виктора Орбана будут звучать в разы больше.

В частности, могут использовать, конечно, и темы военнопленных, и другие гуманитарные вопросы, чтобы показать "человечность" Орбана в этой позиции, что российская сторона "действительно стремится к коммуникации",

– предположил Игорь Чаленко.

То есть Венгрия будет пытаться поставить Киев в максимально невыгодные условия.

Председатель Центра анализа и стратегии отметил, что Виктор Орбан попытается "ухватить" результаты выборов в Европарламенте. Мол, там частично увеличится процент правых сил.

Позиция Венгрии в отношении Украины