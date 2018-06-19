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Представили флагманский смартфон Oppo Find X с оригинальным дизайном: фото

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Oppo Find X представили официально
Oppo Find X представили официально / theverge.com

19 июня компания Oppo официально представила свой флагманский смартфон Find X. Одной из главных изюминок этого устройства является оригинальный дизайн.

Об этом пишет The Verge.

Так, инженеры интересно решили проблему "моноброви", создав выдвижную конструкцию, в которой размещены модули основной и фронтальной камер, а также динамик. Эта выдвижная часть автоматически и очень быстро открывается после запуска камеры.

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Oppo Find X

Oppo Find X получил интересный дизайн

Смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + (2160 × 1080 пикселей) и соотношением сторон 18: 9. Экран занимает 92.25% передней панели гаджета. Аппарат работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Модель имеет 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.

Oppo Find X

Oppo Find X без "моноброви"

Oppo Find X получил двойную основную камеру на 16 Мп и 20 Мп модулей. Фронтальная камера - 25 Мп. Смартфон поддерживает функцию 3D-сканирования лица для разблокировки. Правда, сканера отпечатков в смартфоне нет.

Емкость аккумулятора составляет 3730 мАг, он поддерживает технологию быстрой зарядки.

Стоимость смартфона пока не сообщают.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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