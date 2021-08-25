Представить не мог, – Кучма назвал свои самые большие ошибки во времена президентства

Леонид Кучма в течение 10 лет был у власти в Украине – он дважды подряд одерживал победу на президентских выборах. Политик рассказал об ошибках, который совершил за это время.

Второй украинский президент подчеркнул, что их было немало. Ведь многое тогда, создавая государство, приходилось делать впервые.

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Кучма обратил внимание на то, что в те времена экономика Украины была "только осколком единого хозяйственного комплекса СССР". Причем, работать приходилось в условиях острейшего кризиса. "Но справились, страна поднялась. Поэтому, надеюсь, эти ошибки фатальными не были", – отметил он.

Политик объяснил, что именно он недооценил, занимая должность президента. Речь идет не о конкретных поступках и решениях, а о более общем, стратегическом плане.

Кучма назвал свои самые большие ошибки

Первое, чему Кучма не уделил достаточно внимания, это наполненность украинского политикума того времени остатками московской агентуры. Он пояснил, что говорится как о прямых "гэбистах", так и об агентах влияния.

Я и представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы – действовал бы иначе,

– подчеркнул Кучма.

И добавил, что также недооценил и потенциал украинского гражданского общества. Мол, оно уже давно опережает власть, об этом свидетельствуют острые моменты современной истории. "Но впервые я почувствовал эту зрелость и энергию в дни Майдана", – вспомнил политик.

Предыдущие заявления Кучмы