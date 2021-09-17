Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию с коронавирусом

Представитель правительства в парламенте и руководитель секретариата фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации. У него диагностировали коронавирус.

Об этом во время брифинга сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Стоит прочитать Ляшко назвал 3 сценария развития эпидемии COVID-19 в Украине

Политик призвал людей вакцинироваться, чтобы уберечься от осложнений COVID-19.

Что известно о Тарасе Мельничуке:

Ему 32 года, родом из Тернопольской области.

Имеет 4 высших образования: педагогическое, юридическое, государственное управление, а также публичное управление и администрирование.

Защитил диссертацию в области публичного управления.

До работы в парламенте работал советником министра Кабинета Министров, занимался связями с Верховной Радой.

Был исполняющим обязанности руководителя аппарата Киевской облгосадминистрации.

Недавно коронавирусом инфицировался Разумков

Отметим, что недавно коронавирусом инфицировался и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сейчас спикер находится на самоизоляции и работает дистанционно. Это уже второй COVID-19 Разумкова, предыдущий он перенес в ноябре.

Читайте также Количество больных растет: более 6,6 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине за сутки