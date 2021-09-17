Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию с коронавирусом
17 сентября 2021 , 16:29Читати новину українською
Источник:24 канал
Представитель правительства в парламенте и руководитель секретариата фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук находится в реанимации. У него диагностировали коронавирус.
Об этом во время брифинга сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Политик призвал людей вакцинироваться, чтобы уберечься от осложнений COVID-19.
Что известно о Тарасе Мельничуке:
- Ему 32 года, родом из Тернопольской области.
- Имеет 4 высших образования: педагогическое, юридическое, государственное управление, а также публичное управление и администрирование.
- Защитил диссертацию в области публичного управления.
- До работы в парламенте работал советником министра Кабинета Министров, занимался связями с Верховной Радой.
- Был исполняющим обязанности руководителя аппарата Киевской облгосадминистрации.
Недавно коронавирусом инфицировался Разумков
Отметим, что недавно коронавирусом инфицировался и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сейчас спикер находится на самоизоляции и работает дистанционно. Это уже второй COVID-19 Разумкова, предыдущий он перенес в ноябре.
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