Про це під час брифінгу повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Політик закликав людей вакцинуватись, аби уберегтись від ускладнень від COVІD-19.
Що відомо про Тараса Мельничука:
- Йому 32 роки, родом з Тернопільщини.
- Має 4 вищих освіти: педагогічну, юридичну, державне управління, а також публічне управління та адміністрування.
- Захистив дисертацію в галузі публічного управління.
- До роботи у парламенті працював радником міністра Кабінету міністрів, займався зв'язками з Верховною Радою.
- Був виконувачем обов'язків керівника апарату Київської облдержадміністрації.
Нещодавно коронавірусом інфікувався Разумков
Зазначимо, що нещодавно коронавірусом інфікувався і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Нараз спікер перебуває на самоізоляції та працює дистанційно. Це вже другий COVID-19 Разумкова, попередній він переніс у листопаді.
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