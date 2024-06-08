Об этом 24 Каналу рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, отметив, что ранее оккупанты преимущественно задействовали малые штурмовые группы. Сейчас большинство атак проходит с применением бронетехники.

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Какова ситуация в Часовом Яре

Как отметил Волошин, враг буквально лезет "в лоб" во время штурмов. Они задействуют танки, легкобронированные машины пехоты, которые наши военные успешно уничтожают еще на подходах к городу.

Эта техника на подходах уничтожается. Однако враг не оставляет попыток. Только за минувшие сутки на всем направлении зафиксировали более 1000 минометных и артиллерийских обстрелов. А в районе Часового Яра враг совершил 240 минометных и артиллерийских обстрелов,

– рассказал военный.

Большинство обстрелов идет на южную часть Часового Яра. Туда также работала вражеская авиация, которая сбросила за минувшие сутки 5 КАБов.

За всю прошлую неделю оккупанты совершили 8300 обстрелов на всем направлении. А вблизи Часового Яра зафиксировали более 2200 обстрелов за этот период. Российские оккупанты осуществляют там по 4 – 5 штурмов в сутки.

Ситуация на фронте: кратко