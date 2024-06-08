Об этом 24 Каналу рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, отметив, что ранее оккупанты преимущественно задействовали малые штурмовые группы. Сейчас большинство атак проходит с применением бронетехники.
Читайте также ВСУ используют 110 образцов техники, треть из которой произведена в Украине, – Минобороны
Какова ситуация в Часовом Яре
Как отметил Волошин, враг буквально лезет "в лоб" во время штурмов. Они задействуют танки, легкобронированные машины пехоты, которые наши военные успешно уничтожают еще на подходах к городу.
Эта техника на подходах уничтожается. Однако враг не оставляет попыток. Только за минувшие сутки на всем направлении зафиксировали более 1000 минометных и артиллерийских обстрелов. А в районе Часового Яра враг совершил 240 минометных и артиллерийских обстрелов,
– рассказал военный.
Большинство обстрелов идет на южную часть Часового Яра. Туда также работала вражеская авиация, которая сбросила за минувшие сутки 5 КАБов.
За всю прошлую неделю оккупанты совершили 8300 обстрелов на всем направлении. А вблизи Часового Яра зафиксировали более 2200 обстрелов за этот период. Российские оккупанты осуществляют там по 4 – 5 штурмов в сутки.
Ситуация на фронте: кратко
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 517 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7843 танков, 15105 боевых бронированных машин, 13533 артиллерийских систем, 1095 РСЗО, 834 средства ПВО и тому подобное.
- На днях на Юге украинские военные уничтожили два вражеских комплекса "Панцирь". Это – недешевые ЗРК малого радиуса действия, которые являются элементом российской ПВО.
- Также наши защитники уничтожили вражеский корабль "Сатурн". Произошло это возле побережья Крыма.