Про це 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, зауваживши, що раніше окупанти переважно залучали малі штурмові групи. Зараз більшість атак проходить із застосуванням бронетехніки.
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Яка ситуація в Часовому Яру
Як наголосив Волошин, ворог буквально лізе "в лоб" під час штурмів. Вони залучають танки, легкоброньовані машини піхоти, які наші військові успішно знищують ще на підходах до міста.
Ця техніка на підходах знищується. Однак ворог не полишає спроб. Лише за минулу добу на всьому напрямку зафіксували понад 1000 мінометних та артилерійських обстрілів. А в районі Часового Яру ворог здійснив 240 мінометних та артилерійських обстрілів,
– розповів військовий.
Більшість обстрілів йде на південну частину Часового Яру. Туди також працювала ворожа авіація, яка скинула за минулу добу 5 КАБів.
За весь минулий тиждень окупанти здійснили 8300 обстрілів на всьому напрямку. А поблизу Часового Яру зафіксували понад 2200 обстрілів за цей період. Російські окупанти здійснюють там по 4 – 5 штурмів за добу.
Ситуація на фронті: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 517 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7843 танків, 15105 бойових броньованих машин, 13533 артилерійських систем, 1095 РСЗВ, 834 засоби ППО тощо.
- Днями на Півдні українські військові знищили два ворожі комплекси "Панцир". Це – недешеві ЗРК малого радіуса дії, які є елементом російської ППО.
- Також наші захисники знищили ворожий корабель "Сатурн". Сталося це біля узбережжя Криму.