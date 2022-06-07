Представитель Путина приезжал в Херсон: приказал гауляйтерам подготовить "референдум" к осени

Российские оккупационные власти хотят присоединиться Херсонскую область в состав России. Поэтому Кремль отдал приказ коллаборантам подготовить соответствующий "референдум" на Херсонщине.

Россия хочет включить в свой состав Херсонщину

Соответствующую информацию в эфире канала озвучил законный глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, сообщает 24 канал.

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По его словам, 6 июня в Херсоне в здании облгосадминистрации состоялось совещание оккупационных властей, на котором было около 70 человек.

Лагута заявил, что на совещании был высокопоставлен "гость" из России.

По нашей информации, заместитель главы администрации президента России (Дмитрий Козак – 24 канал),

– сказал глава Херсонской ОВА.

Сообщается, что заместитель главы администрации Путина поставил задачу коллаборантам и гауляйтерам Херсонщины Владимиру Сальдо, Кириллу Стремоусову и другим к осени подготовить так называемый "референдум" о включении Херсонщины в состав России.

Лагута отметил, что ранее Россия хотела провозгласить так называемую "республику" на оккупированной Херсонской области или объявить о присоединении к аннексированному Крыму.

Он добавил, что только полная деоккупация позволит вернуть Херсонщину.

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Планы кафиров по референдуму

В апреле депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предлагал восстановить Таврическую губернию . Речь идет о частях Запорожья и Херсонщины.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что в России трижды пытались сделать "референдум" в Херсонской области. После провала в Кремле хотели объявить о "губернии" с оккупированным Крымом.

Но недавно российский гауляйтер Кирилл Стремоусов заявлял, что "референдум" в Херсонской области не будут проводить в 2022 году . Мол, нужно подготовить административную систему и вернуться к этому вопросу через год.

Отметим, что президент Владимир Зеленский предупреждал Москву, что Украина выйдет из мирных переговоров, если в Херсонской области состоится так называемый "референдум".

Что известно о ситуации в Херсонской области

Российские военные в начале полномасштабного вторжения смогли оккупировать часть Херсона. Однако после того, как ВСУ ушли в контрнаступление, россияне потеряли контроль на севере.

Российское руководство пытается закрепиться в Херсонской области. Поэтому Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на Херсонщине и Запорожье.

С 23 мая оккупационные власти ввели бивалютную зону на Херсонщине . Поэтому местные гауляйтеры решили заставить предпринимателей ставить ценники в гривнах и российских рублях .

В конце мая гауляйтеры решили перекрыть соединение между Херсонской областью и остальной территорией Украины, которая не находится под российской оккупацией. Речь идет о движении в сторону Николаевской и Днепропетровской области.

Добавим, что на Херсонщине проблемы со связью , исчезнувшей 30 мая.

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