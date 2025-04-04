Выполняет специфическую работу для Путина: переговорщик Кремля передал Белому дому определенный месседж

Кирилл Дмитриев, представитель Владимира Путина, посетил Вашингтон. Там он встретился со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Дмитриев, вероятно, не имеет серьезного влияния на решения, которые принимают в России, однако он выполняет важную для кремлевского диктатора функцию.

Такое мнение 24 Канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что представитель Путина в США ничего не говорил о завершении войны, несмотря на то, что ранее участвовал в переговорном процессе в Саудовской Аравии. По его мнению, Кремль дал ему специальное задание для визита.

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За что отвечает Дмитриев

Михаил Шейтельман предположил, что у Дмитриева похожая роль, как и у Виткоффа. Однако речь идет не о политике России или США, а о личных потребностях лидеров стран.

Виткофф – это бизнес-друг Трампа, который выполняет для него "грязную работу" десятилетиями. Дмитриев имеет похожие функции. Он является "кошельком" Путина, который управляет государственными деньгами тогда, когда это нужно приближенным людям к Кремлю,

– сказал он.

Поэтому полномочия Дмитриева очень ограничены. Он говорил с американцами только о бизнесе, который нужен российским элитам.

Политтехнолог считает, что Путин не отправил его обсуждать войну в Украине или вероятный мир, ведь основным поручением Дмитриева было передать месседж от кремлевского диктатора.

Однако в Соединенных Штатах Америки, вероятно, не готовы выполнять желание Кремля пока не будет заключена окончательная договоренность о завершении российско-украинской войны.

Интересно, что российский чиновник Кирилл Дмитриев стал самым высокопоставленным представителем Москвы, посетившим США после начала полномасштабной войны. Его визит, вероятно, был направлен на налаживание контактов с командой Трампа и продвижение совместных экономических проектов. По данным Washington Post, Кремль традиционно использует бизнес-каналы для влияния, а Дмитриев пытался убедить американскую сторону в выгодности сотрудничества.