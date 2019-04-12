"Представитель ДНР" был сутенером "девушек с Востока" во Франции: его арестовали

Во Франции подтвердили арест главы так называемого "представительства ДНР" в Марселе Юбера Файяра. Его подозревают в сутенерстве.

Издание Le Monde подтверждает информацию, которую ранее распространяли российские СМИ, об аресте Файяра. Мужчине уже выдвинули обвинение.

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Сейчас Юбера Файяра удерживают в тюрьме Э-Люина на юго-востоке Франции.

В 2007 году Файяр открыл агентство знакомств Love of Russia, которое зарегистрировано по тому же адресу, что и так называемое "представительство ДНР".

Файяра задержали 2 апреля, а уже 4 апреля ему предъявили обвинение и сразу же взяли под стражу. Неназванный источник в судебных органах упоминает изданию о "девушках с Востока, которые должны были на него работать".

Родственники Файяра имеют другую версию. Они утверждают, что мужчина потерял работу и был ограничен в финансовых условиях.

Вместе с тем он встретил женщину, украинку. Не могу сказать, какие у них были отношения, меня там не было. Но суть в том, что она предложила одолжить ему некую сумму денег,

– рассказали родственники.

К слову, в Украине более 500 человек официально признаны жертвами торговли людьми в период с 2012 по 2018 годы. Чаще всего украинцы страдали от трудовой и сексуальной эксплуатации, а также у жертв изымали органы и принуждали к попрошайничеству.