На Житомирщине будут судить директора интерната, который сдавал в рабство воспитанников

Руководитель детского интерната в селе Тетеревка на Житомирщине использовал детей с отклонениями в психическом и физическом развитии в тяжелых работах. Обвинительный акт ему и его сообщникам уже направлен в суд.

68-летний директор дома-интерната Олег Гончаров к этой незаконной деятельности привлек дочь и зятя, которые там также работали, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

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По его словам, воспитанники были вынуждены работать на тяжелых работах. В частности, в мешки разгружать лук на рынке, грузить срезанную древесину в лесу, разбрасывать чернозем на приусадебных участках, переносить песок и строительные материалы и выполнять другие работы при ремонте помещений и в квартире зятя директора интерната.

На Житомирщине директор интерната эксплуатировал детей

21 марта стало известно, что директора Олега Гончаренко уволили. В отношении трех злоумышленников начато уголовное производство по статье торговля людьми. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас досудебное расследование в отношении трудовой эксплуатации воспитанников интерната уже завершено, а обвинительный акт утвержден и направлен в суд.