На Житомирщині судитимуть директора інтернату, який здавав у рабство вихованців

Керівник дитячого інтернату в селі Тетерівка на Житомирщині використовував дітей із відхиленнями у психічному та фізичному розвитку у важких роботах. Обвинувальний акт йому та його спільникам вже скеровано до суду.

68-річний директор будинку-інтернату Олег Гончаров до цієї незаконної діяльності залучив дочку і зятя, які там також працювали, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

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За його словами, вихованці були змушені працювати на важких роботах. Зокрема, розвантажувати в мішки цибулю на ринку, вантажити зрізану деревину у лісі, розкидати чорнозем на присадибних ділянках, переносити пісок і будівельні матеріали та виконувати інші роботи при ремонті приміщень і у квартирі зятя директора інтернату.



На Житомирщині директор інтернату експлуатував дітей

21 березня стало відомо, що директора Олега Гончаренка звільнили. Щодо трьох зловмисників розпочато кримінальне провадження за статтею торгівля людьми. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці.

Наразі досудове розслідування стосовно трудової експлуатації вихованців інтернату вже завершено, а обвинувальний акт затверджений та скерований до суду.