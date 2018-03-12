Представитель Путина прокомментировал оскорбительное высказывание президента России

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова хозяина Кремля, который заявил, что его пресс-секретарь иногда несет "пургу".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, ранее Путин в одном из интервью сказал: "Он (Песков) несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает? Кто ему это поручил?".

"Мы неоднократно рассказывали, что президент – очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная", – сказал Песков.

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По словам пресс-секретаря Путина, работа с президентом России всегда сопровождается замечаниями. При этом Песков подчеркнул, что в выступлениях озвучивает позицию Кремля, а свои частные мысли никогда не высказывает.