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Представитель Путина прокомментировал оскорбительное высказывание президента России

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Путин и Песков
Путин и Песков / Фото из открытых источников

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова хозяина Кремля, который заявил, что его пресс-секретарь иногда несет "пургу".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, ранее Путин в одном из интервью сказал: "Он (Песков) несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает? Кто ему это поручил?".

"Мы неоднократно рассказывали, что президент – очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная", – сказал Песков.

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По словам пресс-секретаря Путина, работа с президентом России всегда сопровождается замечаниями. При этом Песков подчеркнул, что в выступлениях озвучивает позицию Кремля, а свои частные мысли никогда не высказывает.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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