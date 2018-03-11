Собчак ответила Климкину на обвинения в "политической шизофрении"

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина, который обвинил Собчак в политической шизофрении.

Об этом она сообщила в Instagram.

Отметим, что ранее Собчак попросила у посольства Украины разрешения на визит в аннексированный Крым, заверив, что он не предусматривает политической агитации. На это Климкин заявил, что желание Собчак является политической шизофренией и это будет ведением нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории.

"Странным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении", — написала Собчак.

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Очень не хочется отвечать вышестоящему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинская власть помешала единому российскому политику, который поддержит их национальный суверенитет, посетить ее страну в строгом соответствии с ее законами,

— добавила кандидат в президенты России.

Собчак также в очередной раз отметила, что планируемая поездка в Крым не предусматривает предвыборной агитации.

"Я — один из немногих российских политиков, которые открыто заявляют о том, что события марта 2014 года — грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", — подчеркнула политик.

Собчак также рассказала о цели своего визита в Крым в 2014 году, за что недавно попала в базу "Миротворца". Так, по словам кандидата в президенты, в Крыму она вместе с журналистом Антоном Красовским собирали информацию для репортажа для издания "Сноб".

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"Сейчас у меня принципиально другой статус, я — кандидат в президенты России, Антон Красовский — мое доверенное лицо. Я единственный российский политик, который официально запросил разрешение у властей Украины на въезд в Крым с украинской территории. Представители посольства Украины в России говорят, что не получали копию этого заявления, что является неправдой", — отметила Собчак.