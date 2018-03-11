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Собчак ответила Климкину на обвинения в "политической шизофрении"

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Собчак ответила Климкину на обвинения в
Собчак ответила Климкину на обвинения в "политической шизофрении" / Фото из свободных сетей

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина, который обвинил Собчак в политической шизофрении.

Об этом она сообщила в Instagram.

Отметим, что ранее Собчак попросила у посольства Украины разрешения на визит в аннексированный Крым, заверив, что он не предусматривает политической агитации. На это Климкин заявил, что желание Собчак является политической шизофренией и это будет ведением нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории.

"Странным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении", — написала Собчак.

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Очень не хочется отвечать вышестоящему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинская власть помешала единому российскому политику, который поддержит их национальный суверенитет, посетить ее страну в строгом соответствии с ее законами,
— добавила кандидат в президенты России.

Собчак также в очередной раз отметила, что планируемая поездка в Крым не предусматривает предвыборной агитации.

"Я — один из немногих российских политиков, которые открыто заявляют о том, что события марта 2014 года — грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", — подчеркнула политик.

Собчак также рассказала о цели своего визита в Крым в 2014 году, за что недавно попала в базу "Миротворца". Так, по словам кандидата в президенты, в Крыму она вместе с журналистом Антоном Красовским собирали информацию для репортажа для издания "Сноб".

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"Сейчас у меня принципиально другой статус, я — кандидат в президенты России, Антон Красовский — мое доверенное лицо. Я единственный российский политик, который официально запросил разрешение у властей Украины на въезд в Крым с украинской территории. Представители посольства Украины в России говорят, что не получали копию этого заявления, что является неправдой", — отметила Собчак.

Дорогие друзья, граждане Украины, граждане России, жители Крыма. 27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории – как и законов России, гражданином которой я являюсь. В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России. Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм. Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении». Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Теги: Новости России Новости политики Аннексия Крыма Выборы в России 2018 МИД Украины Павел Климкин Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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