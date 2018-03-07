Собчак загремела в базу "Миротворца"

Кандидата на пост президента России Ксению Собчак внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Причиной стало "сознательное нарушение госграницы Украины".

Об этом сообщается на соответствующем сайте.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014-го и июле 2014-го года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов", — пояснили в "Миротворце" причины внесения в список Собчак.

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Также отмечается, что в 2014 году Собчак "оправдывала российскую оккупацию АР Крым".

Собчак попала в базу "Миротворца"

Напомним, что 6 марта Собчак заявила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом Собчак заверила, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму.

Что такое "Миротворец"? Неправительственная организация, занимающаяся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".