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Собчак загриміла до бази "Миротворця"

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Собчак потрапила до бази
Собчак потрапила до бази "Миротворця" / Фото з вільних мереж

Кандидата на пост президенти Росії Ксенію Собчак внесли до бази українського сайту "Миротворець". Причиною стало "свідоме порушення держкордону України".

Про це повідомляється на відповідному сайті.

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим у квітні 2014-го і липні 2014-го року. Маніпулювання суспільно-значущою інформацією з метою отримання політичних дивідендів", – пояснили у "Миротворці" причини внесення до списку Собчак.

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Також наголошується, що у 2014 році Собчак "виправдовувала російську окупацію АР Крим".

Собчак потрапила до бази
Собчак потрапила до бази "Миротворця"

Нагадаємо, що 6 березня Собчак заявила, що надіслала листа у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. При цьому Собчак запевнила, що не проводитиме передвиборну агітацію в анексованому Криму.

Що таке "Миротворець"? Неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Росії Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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