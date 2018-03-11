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Собчак відповіла Клімкіну на звинувачення у "політичній шизофренії"

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Собчак відповіла Клімкіну на звинувачення у
Собчак відповіла Клімкіну на звинувачення у "політичній шизофренії" / Фото з вільних мереж

Кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак прокоментувала слова глави МЗС України Павла Клімкіна, який звинуватив Собчак у політичній шизофренії.

Про це вона повідомила в Instagram.

Зазначимо, що раніше Собчак попросила у посольства України дозволу на візит до анексованого Криму, запевнивши, що він не передбачає політичної агітації. На це Клімкін заявив, що бажання Собчак є політичною шизофренією і це буде веденням нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території.

"Дивною стала для мене відповідь на мій лист міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, уродженця міста Курська. Він відмовив у моєму проханні, звинувативши мене в "політичній шизофренії", – написала Собчак.

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Дуже не хочеться відповідати вищій посадовій особі суверенної держави в дусі "сам такий", але задумайтеся: українська влада перешкодила єдиному російському політику, який підтримає їх національний суверенітет, відвідати їхню країну в суворій відповідності з її законами,
– додала кандидат у президенти Росії.

Собчак також укотре наголосила, що планована поїздка до Криму не передбачає передвиборної агітації.

"Я – один з небагатьох російських політиків, які відкрито заявляють про те, що події березня 2014 року – грубе порушення міжнародного права. Я виступаю за виведення російських збройних формувань з Донбасу і за вирішення кримської проблеми в рамках міжнародних норм", – наголосила політик.

Собчак також розповіла про мету свого візиту до Криму у 2014 році, за що нещодавно потрапила до бази "Миротворця". Так, за словами кандидата у президенти, у Криму вона разом із журналістом Антоном Красовським збирали інформацію для репортажу для видання "Сноб".

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"Зараз у мене принципово інший статус, що я – кандидат в президенти Росії, Антон Красовський – моя довірена особа. Я єдиний російський політик, який офіційно запросив дозвіл у влади України на в'їзд в Крим з української території. Представники посольства України в Росії кажуть, що не отримували копію цієї заяви, що є неправдою", – наголосила Собчак.

Дорогие друзья, граждане Украины, граждане России, жители Крыма. 27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории – как и законов России, гражданином которой я являюсь. В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России. Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм. Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении». Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Ксенія Собчак Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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