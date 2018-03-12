Речник Путіна прокоментував образливе висловлювання президента Росії

Речник президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков – прокоментував слова господаря Кремля, який заявив, що його прес-секретар іноді несе "пургу".

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, раніше Путін в одному з інтерв’ю сказав: "Він (Пєсков) несе іноді таку "пургу". Я дивлюся по телевізору і думаю, що він там розповідає? Хто йому це доручив?".

"Ми неодноразово розповідали, що президент – дуже вимоглива людина, вимогливий начальник. Відповідно, це абсолютно нормальний робочий процес. Критика буває іноді більш напружена, іноді менш напружена", – сказав Пєсков.

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За словами прес-секретаря Путіна, робота з президентом Росії завжди супроводжується зауваженнями. При цьому Пєсков наголосив, що у виступах озвучує позицію Кремля, а своєї приватної думки ніколи не висловлює.