Представители ЕС и Украины обсудили анкету по вступлению в Евросоюз – Маасикас

Лидеры Европейского Союза встретились с представителями Кабмина Украины в Киеве для обсуждения анкеты вступления в ЕС.

Об этом в твиттере написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Он отметил, что к утру 11 апреля он провел ряд важных встреч.

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Украина работает над заявкой для вступления в ЕС

В ходе визита Украины глава представительства ЕС в Украине успел увидеться с Ольгой Стефанишиной, представителями Европейской комиссии и Кабмина.

Лучшее начало моего первого официального рабочего дня в Киеве. Встреча с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, представителями Европейской комиссии по добрососедству и расширению, делегации ЕС в Украине и Кабинета Министров Украины,

– написал Маасикас.

Он подчеркнул, что сейчас Еврокомиссия вместе с представителями Украины работает круглосуточно, чтобы заполнить анкету, в которой Еврокомиссия обоснует будущее заключение по заявке Украины на членство в ЕС.

Работаем 24/7 по поручению Урсулы фон дер Ляйен,

– добавил Маасикас.

Напомним, что 8 апреля Урсула фон дер Ляйен официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник для вступления Украины в ЕС. Впоследствии заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что документ заполнен почти на 70%.

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