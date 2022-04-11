Про це у твітері написав глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. Він зазначив, що на ранок 11 квітня він провів низку важливих зустрічей.

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Україна працює над заявкою до вступу в ЄС

В ході візиту України, глава представництва ЄС в Україні встиг побачитися з Ольгою Стефанішиною, представниками Європейської комісії та Кабміну.

Найкращий початок мого першого офіційного робочого дня в Києві. Зустріч із віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, представниками Європейської комісії з питань добросусідства та розширення, делегації ЄС в Україні та Кабінету Міністрів України,

– написав Маасікас.

Він наголосив, що зараз Єврокомісія разом із представниками України працює цілодобово, аби заповнити анкету за якою Єврокомісія обґрунтує майбутній висновок за заявкою України на членство в ЄС.

Працюємо 24/7 за дорученням Урсули фон дер Ляєн,

– додав Маасікас.

Нагадаємо, що 8 квітня Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу України в ЄС. Згодом заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква зазначив, що документ заповнений майже на 70%

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