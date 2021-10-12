Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Набила Массрали. По ее словам, встреча даст возможность американской и европейской стороне решить ряд вопросов с талибами.

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Что обсудят стороны

Речь о свободном выезде из Афганистана для всех желающих, доступ к гуманитарной помощи, уважение прав женщин и предотвращение превращения страны в убежище для террористических группировок.

Обратите внимание! В Кабуле в начале октября десятки женщин вышли на марш за свои права. В целом акция прошла спокойно, но боевики "Талибана" стреляли в воздух, чтобы разогнать активисток.

По словам Массрали, встреча станет неофициальным обменом мнениями на техническом уровне. Однако она не означает признания "временной власти" Афганистана.

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