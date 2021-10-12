Про це заявила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики й безпеки Набіла Массралі. За її словами, зустріч дасть можливість американській та європейській стороні розв'язати ряд питань з талібами.

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Що обговорять сторони

Мовиться про вільний виїзд з Афганістану для всіх охочих, доступ до гуманітарної допомоги, повагу прав жінок та запобігання перетворення країни на притулок для терористичних угруповань.

Зверніть увагу! У Кабулі на початку жовтня десятки жінок вийшли на марш за свої права. Загалом акція минула спокійно, але бойовики "Талібану" стріляли у повітря, аби розігнати активісток.

За словами Массралі, зустріч стане неофіційним обміном думками на технічному рівні. Однак вона не означає визнання "тимчасової влади" Афганістану.

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