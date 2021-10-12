Про це заявила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики й безпеки Набіла Массралі. За її словами, зустріч дасть можливість американській та європейській стороні розв'язати ряд питань з талібами.
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Що обговорять сторони
Мовиться про вільний виїзд з Афганістану для всіх охочих, доступ до гуманітарної допомоги, повагу прав жінок та запобігання перетворення країни на притулок для терористичних угруповань.
За словами Массралі, зустріч стане неофіційним обміном думками на технічному рівні. Однак вона не означає визнання "тимчасової влади" Афганістану.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Офіційні представники США вперше після захоплення Афганістану талібами провели у Катарі переговори з бойовиками. Однак у США наголосили, що це не означає визнання легітимності "уряду талібів".
- Таліби вбили в афганській провінції Дайкунді 13 хазарейців. Ця етнічна група є третьою за чисельністю в Афганістані.
- В афганському місті Кундуз 8 жовтня прогримів страшний вибух. За даними ЗМІ, внаслідок цього жертвами стали понад 100 людей.