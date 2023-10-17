Представители государства должны исправить свою ошибку, – владелец "Пожмашины" об уголовном деле

"Пожмашина" не планирует переносить производство пожарной техники и машин для разминирования за пределы Украины. Такое решение руководство компании приняло, несмотря на уголовное дело, возбужденное ГБР.

Об этом рассказал владелец компании Олег Аверьянов. Как известно, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело на основании актов Государственной аудиторской службы о том, что прибыль поставщиков ГСЧС и Минобороны – это убытки для государства.

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"Пожмашина" продолжает производство в Украине

Как рассказал владелец компании "Пожмашина", у него возникали мысли о переносе производства за границу.

Если государство вместо содействия промышленному производству по надуманным поводам возбуждает уголовные дела, другого выхода не остается. Друзья-предприниматели, которые выехали ранее, рекомендовали мне именно такой шаг,

– сказал Аверьянов.

По его словам, Евросоюз компенсирует затраты на перевозку оборудования и открытие производства.

"Но когда эмоции утихли, я понял, что убежать под давлением бестолковых чиновников и коррупционеров было бы несправедливо по отношению к 800 работникам моих предприятий и предприятий-партнеров. Лучше пусть те, кто создает невыносимые условия для производителей, убираются из Украины", – заявил Олег Аверьянов в интервью одному из изданий.

Как может дальше развиваться ситуация

Также владелец "Пожмашины" сообщил о перспективе решения проблемы актов ГАСУ, на основании которых ГБР возбуждает уголовные дела против украинских предприятий.

Я знаю, что мое дело рассматривалось в Офисе Президента. Владимир Зеленский ждет от правительства решения вопроса. Есть два варианта решения: правительственное постановление или новый закон,

– рассказал Аверьянов.

Предприниматель добавил, что, по его информации, Федерация работодателей Украины сейчас движется по двум этим путям.

Посмотрим, какой из них окажется короче. Представители государства должны исправить ошибку, а не кошмарить бизнес. Я очень надеюсь, что у чиновников и правоохранителей хватит ответственности, чтобы не допустить дальнейшего обострения,

– подчеркнул Олег Аверьянов.

Отметим, положение правительственного постановления, на основании которого ГАСУ издавала акты о признании ущерба предприятий убытками государства, уже отменено. Но решение об отмене не оказывает обратного действия. Поставки 2022 года теперь стали предметом расследования ГБР.