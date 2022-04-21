Представители ОПЗЖ не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами, – КИУ

В Украине во время военного положения временно остановили деятельность партии ОПЗЖ. С начала войны ее представители не менее полусотни раз сотрудничали с оккупантами.

Об этом заявил глава Комитета избирателей Алексей Кошель. По его словам, нужно полностью запретить деятельность пророссийских партий и общественных организаций.

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Представители ОПЗЖ сотрудничали с оккупантами

Кошель рассказал, что с начала войны в Украине представители политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь, по меньшей мере, 50 раз сотрудничали с российскими захватчиками.

Я поверхностно считал, увидел более 50 случаев, когда активисты, члены, депутаты партии ОПЗЖ сотрудничали с оккупантом – так называемыми временными администрациями, в других формах. Именно представители этой политической силы,

– заметил председатель КИУ.

По его словам, также не нужно забывать, что в Украине есть целый политический "букет", в частности, партия Шария и Коммунистическая партия, которая де-факто сохранилась – она имеет свидетельство о регистрации и юридически работает.

Кошель подчеркнул необходимость запрета деятельности этих политсил и общественных организаций на законодательном уровне.

"Очень важно не допустить ошибку 2006 года, когда в рамках декоммунизации запретили компартию, а они уже около 6 лет судятся и продолжают формально существовать. Мы должны понимать, что после завершения войны будет возрождение пророссийских партий, общественных организаций в разном формате", – пояснил глава КИУ.

Он подытожил, что здесь очень важны четкие критерии и механизмы, как запрещать их деятельность.

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