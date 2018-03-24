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Представители КНДР и Южной Кореи снова встретятся: появилась информация, когда и где

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Встреча представителей КНДР и Южной Кореи состоится на линии разграничения в демилитаризованной зоне
Встреча представителей КНДР и Южной Кореи состоится на линии разграничения в демилитаризованной зоне / Соцсети

Северная Корея согласилась на предложение Южной провести переговоры на высоком уровне 29 марта. Мероприятие состоится на линии разграничения в демилитаризованной зоне.

Об этом сообщает информационное агентство Younhap со ссылкой на заявление южнокорейского министерства объединения.

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Отмечается, что во время переговоров стороны надеются определить дату и место проведения межкорейского саммита, который Сеул и Пхеньян планировали на конец апреля. К слову, этот саммит будет третьей встречей между странами на самом высоком уровне – ранее руководители стран встречались в 2000-м и 2007-м годах.

По информации министерства, грядущие переговоры состоятся на линии разграничения в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом. Инициативу провести переговоры именно там Южная Корея передала Северной Корее через пограничный канал связи.

Как подчеркивается, Южную Корею на этих переговорах будет представлять министр объединения Чо Мин Ген. Также со стороны Сеула будут присутствовать представители администрации президента и Национальной разведывательной службы.

Между тем во главе делегации Северной Кореи, которая также будет состоять из троих человек, будет глава Комитета по мирному объединению Ри Сон Гвон.

Напомним, в начале марта впервые за 7 лет своего правления Ким Чен Ын провел в Пхеньяне переговоры с представителями Южной Кореи.

Теги: Новости политики КНДР Южная Корея
Источник: 24 Канал
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