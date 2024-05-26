"Россия делает поход в магазин губительным": представительница ООН посетила место удара по "Эпицентру"

Россия 25 мая ударила по "Эпицентру" в Харькове. Место атаки посетила координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.

Она возложила цветы ко входу бывшего гипермаркета, информирует 24 Канал. Браун отметила работу украинских спасателей и правоохранителей. Отметим, что враг ударил по спальному району города.

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Представительница ООН выразила соболезнования и отметила, что атака на "Эпицентр" – это преступление против гуманности и Украины. Она подчеркнула, что нужно защищать мирное население Украины.

Мне сложно сказать, что я чувствую. Это нормально, когда семьи с детьми идут в магазины что-то купить, но война с Россией делает это ненормальным. То, что я вижу, полностью неприемлемо. Это полностью нарушает международное гуманитарное право. Люди, которые были в гипермаркете, не имеют никакого отношения к войне,

– сказала координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.

Окончательное количество погибших неизвестно

Количество погибших в результате атаки России по гипермаркету растет. По состоянию на вечер 26 мая известно о 14 жертвах. 11 из них удалось идентифицировать. Среди них – 12-летняя девочка вместе с ее мамой. Также на месте находят фрагменты тел.

Окончательное количество погибших в результате вражеского обстрела смогут назвать после окончательных ДНК-экспертиз. Еще 7 человек считаются без вести пропавшими.

Работа 24/7

От гипермаркета осталась лишь часть. Специалисты перебирают и просеивают пепел, который остался после крупного пожара. Работу прерывают сигналы тревоги.

Спасатели работают на местах более суток. К работе привлекают специально обученных собак, чтобы отыскать останки людей под завалами.

Известно, что во время атаки в гипермаркете в очаге взрыва оказалось около двух десятков посетителей и работников.

Для того, чтобы идентифицировать погибших, работает лаборатория криминалистов. Ее развернули неподалеку от "Эпицентра". Туда можно обратиться за консультацией. Также можно получить помощь психологов.

В случае обнаружения останков, мы будем проводить автоматическое ДНК-исследование. Мы обращаемся к тем людям, которые могут предполагать, что их близкие родственники находились в "Эпицентре" на момент взрыва, приходить в полицию, сдавать ДНК. Мы будем проверять. Эта работа проводится 24 на 7,

– отметил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Все работы на месте атаки продолжаются круглосуточно. Специалисты делают все, чтобы как можно скорее дать информацию родным людей, которые пропали без вести.

Многие люди, пострадавшие в результате атаки на Харьков 25 мая, находятся в больнице. Среди тех, кто пострадал в результате обстрела "Эпицентра", есть люди в тяжелом состоянии.

К гипермаркету приходят с цветами харьковчане. 27 мая в Харькове объявили Днем траура. Это в третий раз в области за 10 дней.

Россия ударила по "Эпицентру" в Харькове