Вона поклала квіти до входу колишнього гіпермаркету, інформує 24 Канал. Браун відзначила роботу українських рятувальників та правоохоронців. Зазначимо, що ворог ударив по спальному району міста.

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Представниця ООН висловила співчуття та наголосила на тому, що атака на "Епіцентр" – це злочин проти гуманності та України. Вона додала, що потрібно захищати мирне населення України.

Мені складно сказати, що я відчуваю. Це нормально, коли сім'ї з дітьми йдуть у магазини щось купити, але війна з Росією робить це ненормальним. Те, що я бачу, повністю неприйнятно. Це повністю порушує міжнародне гуманітарне право. Люди, які були у гіпермаркеті, не мають жодного стосунку до війни,

– сказала координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.

Остаточна кількість загиблих невідома

Кількість загиблих унаслідок атаки Росії по гіпермаркету зростає. Станом на вечір 26 травня відомо про 14 жертв. 11 з них вдалося ідентифікувати. Серед них – 12-річна дівчинка разом з її мамою. Також на місці знаходять фрагменти тіл.

Остаточну кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу зможуть назвати після остаточних ДНК-експертиз. Ще 7 людей вважаються безвісти зниклими.

Робота 24/7

Від гіпермаркету залишилася лише частина. Фахівці перебирають та просівають попіл, який лишився після великої пожежі. Роботу переривають сигнали тривоги.

Рятувальники працюють на місцях понад добу. До роботи залучають спеціально навчених собак, аби відшукати рештки людей під завалами.

Відомо, що під час атаки у гіпермаркеті в осередку вибуху опинилося близько двох десятків відвідувачів та працівників.

Для того, аби ідентифікувати загиблих, працює лабораторія криміналістів. Її розгорнули неподалік "Епіцентру". Туди можна звернутися за консультацією. Також можна отримати допомогу психологів.

У разі виявлення останків, ми будемо проводити автоматичне ДНК-дослідження. Ми звертаємося до тих людей, які можуть припускати, що їхні близькі родичі перебували в "Епіцентрі" на момент вибуху, приходити до поліції, здавати ДНК. Ми будемо перевіряти. Ця робота проводиться 24 на 7,

– наголосив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Усі роботи на місці атаки тривають цілодобово. Фахівці роблять усе, аби якомога швидше дати інформацію рідним людей, які зникли безвісти.

Чимало людей, які постраждали унаслідок атаки на Харків 25 травня, перебувають у лікарні. Серед тих, хто постраждав унаслідок обстрілу "Епіцентру", є люди у важкому стані.

До гіпермаркету приходять з квітами харків'яни. 27 травня у Харкові оголосили Днем жалоби. Це втретє в області за 10 днів.

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