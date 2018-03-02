Представительница Госдепа резко ответила пропагандистке из России

Во время ежедневного брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт вступила в словесную перепалку с журналисткой из России насчет показанной во время выступления президента России Владимира Путина анимации применения российских ядерных ракет.

Соответствующее видео появилось в сети.

Заметим, что произошло это после развернутого ответа Нойерт на вопрос корреспондента российского телевидения Александра Христенко относительно возможности продолжения сотрудничества с Москвой в "глобальных вопросах безопасности".

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"Понятно, что было грустно наблюдать за видеоанимацией, которая изображает ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствия от этого. Мы не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене", – убеждает она.

При этом другая представительница российских СМИ, которая не назвалась, пыталась уточнить, что якобы кадры, показанные во время выступления Путина, не изображают нападение на США.

На это пресс-секретарь Госдепартамента ответила, что сказала достаточно на эту тему и стремится выслушать другие вопросы. Однако пропагандистка попыталась продолжить общение, утверждая, что она не представляет официальную позицию своей страны.

"Действительно? Мы знаем, что RT и другие российские новостные или так называемые новостные организации финансируются и управляются со стороны российского правительства", — отметила Нойерт.

После этого сотрудница американского внешнеполитического ведомства перешла к ответу на вопрос другого журналиста.

Пресс-секретарь Госдепа США Нойерт "поставила на место" российскую журналистку: видео

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

В Вашингтоне резко прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии в России вооружений, которые "значительно опережают США".