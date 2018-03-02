Представниця Держдепу різко відповіла пропагандистці з Росії

Під час щоденно брифінгу речниця Держдепартаменту США Хізер Нойерт вступила у словесну суперечку з журналісткою з Росії щодо показаної під час виступу президента Росії Володимира Путіна анімації застосування російських ядерних ракет.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

Зауважимо, що сталося це після розгорнутої відповіді Нойєрт на запитання кореспондента російського телебачення Олександра Христенка щодо можливості продовження співпраці з Москвою в "глобальних питаннях безпеки".

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"Зрозуміло, що було сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені", – переконує вона.

Натомість інша представниця російських ЗМІ, що не назвалася, намагалася уточнити, нібито кадри, показані під час виступу Путіна, не зображують напад на США.

На це речниця Держдепартаменту відповіла, що сказала достатньо на цю тему й прагне вислухати інші запитання. Однак пропагандистка спробувала продовжити спілкування, стверджуючи, що вона не представляє офіційну позицію своєї країни.

"Справді? Ми знаємо, що RT та інші російські новинні чи так звані новинні організації фінансуються й керуються з боку російського уряду", — зауважила Нойерт.

Після цього співробітниця американського зовнішньополітичного відомства перейшла до відповіді на запитання іншого журналіста.

Речниця Держдепу США Нойєрт "поставила на місце" російську журналістку: відео

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін під час своєї промови переконував, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.



У Вашингтоні різко прокоментували заяви глави Кремля Володимира Путіна про наявність у Росії озброєнь, які "значно випереджають США".