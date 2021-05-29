Мельник признает, что его прогнозы выглядят вполне иллюзорно, однако они не являются полностью невозможными. Для нового мира на континенте необходима новая архитектура безопасности в Европе, отметил посол.

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В России еще есть те, кто знают о пользе связей с Европой

Несмотря на правящий режим Путина, в России есть много светлых голов, которые знают, что тесные связи с Европой выгодны всем. Я хорошо представляю Российскую Федерацию как члена ЕС в далеком будущем,

– считает Мельник.

Все зависит от российского народа. Что касается Украины, заверил Мельник, членство в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе – это единственный ориентир.

Байден может обсудить с Путиным деоккупацию Донбасса

Мельник также считает, что теоретически президент США Джо Байден может во время встречи предложить главе Кремля Владимиру Путину возвращение на международную арену в обмен на деоккупацию Донбасса. Однако с оккупированным Крымом – ситуация еще сложнее.

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