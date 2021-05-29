Мельник визнає, що його прогнози виглядають цілком ілюзорно, проте вони не є повністю неможливими. Для нового миру на континенті необхідна нова архітектура безпеки в Європі, зауважив посол.

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У Росії ще є ті, що знають про користь зв'язків з Європою

Попри правлячий режим Путіна, у Росії є багато світлих голів, які знають, що тісні зв'язки з Європою вигідні всім. Я добре уявляю Російську Федерацію як члена ЄС у далекому майбутньому,

– вважає Мельник.

Все залежить від російського народу. Щодо України, запевнив Мельник, членство в Євросоюзі та Північноатлантичному Альянсі – це єдиний орієнтир.

Байден може обговорити з Путіним деокупацію Донбасу

Мельник також вважає, що теоретично президент США Джо Байден може під час зустрічі запропонувати главі Кремля Володимиру Путіну повернення на міжнародну арену в обмін на деокупацію Донбасу. Проте з окупованим Кримом – ситуація ще складніша.

Цікаво Україна зі своїх джерел дізнається деталі розмови Байдена з Путіним, – ОП