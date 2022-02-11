Представьте, сколько людей погибнет, – Данилов откинул идею военного освобождения Донбасса

Секретарь СНБО Алексей Данилов откинул идею силового освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков. Причиной этому является то, что Украина не желает массовых жертв среди населения.

По словам Алексея Данилова, для Украины важны жизни граждан. Об этом секретарь СНБО заявил на брифинге после выездного заседания в Харькове, об этом информирует 24 канал.

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Россия распространяет фейк

Алексей Данилов отметил, что Россия начала войну на территории Украины и оккупировала наши земли. Сейчас же Кремль распространяет фейки о том, что Украина хочет забирать свои территории военным путем.

Секретарь СНБО объяснил, что Украина является ответственной за жизни гражданского населения Донбасса. В то же время силовое возвращение территории повлечет за собой большое количество жертв.

Если, не дай Бог, сегодня войска пойдут в наступление, представляете количество населения, которое может погибнуть при такой операции? Для нас человеческие жизни – самая высокая ценность,

– заявил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что Крым и часть оккупированного Донбасса обязательно вернутся под контроль Украины. Это только вопрос времени.

Война на Донбассе: последние новости

Российские наемники продолжают цинично нарушать режим тишины. В частности, оккупанты трижды обстреляли украинские позиции 11 февраля и ранили нашего защитника.

В то же время боевики продолжают проводить военные учения. По данным разведки, наемников привели в высшую степень боеготовности.

Кроме того, оккупанты стягивают военную технику ближе к линии разграничения.

Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО в Харькове: смотрите видео