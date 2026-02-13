После 2 раундов в Абу-Даби прогресс достигнут, – Сибига о трёхсторонних переговорах

После двух раундов трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России в Абу-Даби достигнут определенный прогресс на пути к приближению справедливого и достойного мира. Наша сторона готовится к следующим встречам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии корреспондентам 24 Канала в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Что заявил Сибига о переговорах?

Отвечая на вопрос, почему украинская делегация продолжает переговоры после отсутствия прогресса, Андрей Сибига сообщил, что некоторые продвижения по соглашению все же удалось достичь по результатам предыдущих встреч.

Потому что нужно заканчивать войну. Украина хочет закончить войну. Мы должны совместными усилиями приблизить справедливый, устойчивый мир для Украины. Есть дипломатический путь в регулировании конфликтов. Поэтому очень важно, чтобы этот путь задействовался максимально,

– объяснил он.

Украинский министр сообщил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности наша сторона примет участие во многих двусторонних и многосторонних встречах, в частности, запланированы контакты с американской стороной.

"Все это тоже надо рассматривать как элемент подготовки к будущим переговорам. И уже сегодня президент Украины посетил предприятие, где был старт первого совместного производства на территории Германии", – добавил он.

В то же время глава МИД добавил, что сейчас также продолжаются активные консультации с европейскими партнерами относительно возможного вступления Украины в Евросоюз, поскольку членство в блоке является элементом гарантий безопасности.

На каком этапе мирные переговоры?