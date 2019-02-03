Предстоятеля ПЦУ Епифания официально возвели на престол: фото исторической церемонии

Интронизация Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялась в Соборе Святой Софии. 3 февраля во время Божественной литургии. В своей речи после церемонии Епифаний призвал к единству и подчеркнул, что двери Православной церкви открыты.

Так, Православная церковь Украины открыта для всех прихожан и духовенства, сказал Епифаний после завершения процедуры интронизации.

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Он также подчеркнул, что верит в успешное "завершение дела единства украинского православия".

Мы хотим, чтобы те православные, кто сейчас в Украине по разным причинам не принадлежит к Украинской автокефальной поместной православной церкви, вошли к ней. Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас,

– отметил глава церкви.

Епифаний отметил, что сегодня ПЦУ предстоит утвердить совершенное единение, продолжить развитие и укрепление церкви, расширить всеправославное взаимодействие и братское общение с поместными церквами-сестрами.

"Утверждение единой поместной церкви заключается не только во внешних организационных мероприятиях, в росте ее структуры, в наработке идей и документов. Все это нужные вещи, но церковь – это в первую очередь сообщество учеников Христовых...", – добавил он.

Что такое интронизация?Это торжественное богослужение, во время которого совершается возведение на престол новоизбранного предстоятеля. Интронизация совершается во время литургии с тем, что новоизбранного главу церкви одевают в одежду предстоятеля.

Как Епифаний стал предстоятелем ПЦУ и что еще о нем известно?Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.



В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП.



Родился Епифаний в Одесской области в семье рабочих. Его детство и школьные годы прошли на Буковине. Учился Киевской Духовной Семинарии, в Киевской Духовной Академии, Афинском Национальном Университете (на философском факультете). В монашество постригся в 2007 году в Михайловском Златоверхом монастыре, тогда и получил имя Епифаний.



Епифаний является членом Национального Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также ректором Киевской православной богословской академии. Почти в совершенстве знает греческий язык, что может позволить ему проводить прямые переговоры с Вселенским патриархатом.

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