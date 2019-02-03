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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Предстоятеля ПЦУ Епіфанія офіційно звели на престол: вражаючі фото історичної церемонії

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      Інтронізація Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулася у Соборі Святої Софії. 3 лютого під час Божественної літургії. У своїй промові після церемонії Епіфаній закликав до єдності та наголосив, що двері Православної церкви України – відкриті.

      Так, Православна церква України відкрита для всіх парафіян і духовенства,сказав Епіфаній після завершення процедури інтронізації.

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      Він також наголосив, що вірить в успішне "завершення справи єдності українського православ'я". 

      Ми хочемо, щоб ті православні, хто зараз в Україні з різних причин не належить до Української автокефальної помісної православної церкви, увійшли до неї. Ми закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво і мирян. Двері помісної церкви і наші серця відкриті для вас,
      – зазначив голова церкви.

      Епіфаній наголосив, що сьогодні ПЦУ належить утвердити звершене єднання, продовжити розбудову та зміцнення церкви, розширити всеправославну взаємодію та братнє спілкування з помісними церквами-сестрами.

      "Утвердження єдиної помісної церкви полягає не лише у зовнішніх організаційних заходах, у зростанні її структури, у напрацюванні ідей та документів. Все це потрібні речі, але церква – це, найпрше спільнота учеників Христових...", – додав він.

      (Фото з офіційної сторінки Президента України)

      Що таке інтронізація?Це урочисте богослужіння, під час якого відбувається зведення на престол новообраного предстоятеля. Інтронізація здійснюється під час літургії з тим, що новообраного очільника церкви одягають в одяг предстоятеля.

      Як Епіфаній став предстоятелем ПЦУ та що ще про нього відомо?Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.

      У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.

      Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП.

      Народився Епіфаній на Одещині в сім’ї робітників. Його дитинство та шкільні роки пройшли на Буковині. Навчався у Київській Духовній Семінарії, Київській Духовній Академії, Афінському Національному Університеті (на філософському факультеті). У чернецтво постригся у 2007 році у Михайлівському Золотоверхому монастирі, тоді й отримав ім’я Епіфаній.

      Епіфаній є членом Національної Спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, а також ректором Київської православної богословської академії. Майже досконало знає грецьку мову, що може дозволити йому проводити прямі перемовини із Вселенським патріархатом.

      Дивіться відео про предстоятеля ПЦУ Епіфанія:

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Епіфаній Православна церква України Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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