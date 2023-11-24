Предупредят ли Воздушные силы о массированной атаке в Украине: Игнат расставил точки над "и"

Россия накапливает ракеты и, возможно, следует готовиться к массированной ракетной атаке. В Воздушных силах рассказали, смогут ли предупредить украинцев.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – рассказал, что космическая разведка и другие виды разведок имеют доступ к информации. Украинская разведка тоже не спит и имеет свои источники информации.

Обратите внимание Как в Украине включают тревоги: объяснение от Воздушных сил

Воздушные силы оперативно получают информацию. Без сомнения, украинцев будут информировать, если будет угроза взлетов стратегической авиации или выход на рубеже пуска ракет.

Здесь ситуация со стратегической авиацией – немного другая. Пока они взлетят, пока подлетят к рубежам, пока выпустят ракеты, и они долетят, у нас есть время отреагировать и известить население,

– подчеркнул Игнат.

В частности, могут сообщать даже о времени подлета к тому или инному населенному пункту.

Сколько ракет имеет Россия

По словам Игната, Россия по состоянию на ноябрь 2023 года накопила примерно до 900 высокоточных дальнобойных ракет. Российские захватчики могут атаковать как со своей территории, так и со временно оккупированного Крыма. Украинцев призывают оперативно реагировать на воздушные тревоги.