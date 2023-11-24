Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – розповів, що космічна розвідка та інші види розвідок мають доступ до інформації. Українська розвідка теж не спить і має свої джерела інформації.

Зверніть увагу Як в Україні "вмикають" тривоги: пояснення від Повітряних сил

Повітряні сили оперативно отримують інформацію. Без сумніву, українцівінформуватимуть, якщо буде загроза зльотів стратегічної авіації або вихід на рубежі пуску ракет.

Тут ситуація зі стратегічною авіацією – трошки інша. Поки вони злетять, поки підлетять до рубежів, поки випустять ракети, і вони долетять, ми маємо час відреагувати та сповістити населення,

– наголосив Ігнат.

Зокрема, можуть повідомляти навіть про час підльоту до того чи іншого населеного пункту.

Скільки ракет має Росія

За словами Ігната, Росія станом на листопад 2023 року накопичила приблизно до 900 високоточних далекобійних ракет. Російські загарбники можуть атакувати як зі своєї території, так і з тимчасово окупованого Криму. Українців закликають оперативно реагувати на повітряні тривоги.