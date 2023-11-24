Ближче до Криму російські військові тримають крилаті ракети морського базування типу "Калібр". На самому тимчасово окупованому півострові росіяни можуть зосереджувати протикорабельні ракети "Онікс". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

Дивіться також Атакують фактично врозкид, – Ігнат пояснив тривалі тривоги під час пусків "Шахедів"

Ігнат розставив крапки над "і" щодо російських ракет

Водночас на території Росії в окупантів ракети, які загрожують з різних напрямків. Мовиться про авіаційні ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, "Кинджали" та наземні "Іскандери" обох типів (мовиться про "Іскандер-К" та "Іскандер-М").

Ігнат розповів, що в попередні кілька місяців немає таких інтенсивних обстрілів України, як було влітку. Зокрема, він зазначив, що влітку кожного місяця росіяни використовували проти України понад 100 ракет.

Восени ситуація з інтенсивністю обстрілів змінилася й масованих ракетних атак немає. Однак спікер зауважив, що Росія використовує авіаційні ракети Х-59 та Х-31, а також "Іскандери" обох типів.

Відтак, восени протягом місяця росіяни все одно використовують кілька десятків ракет.

У ГУР МО раніше повідомляли, що Росія здатна виготовлювати 100 ракет в місяць. Відтак, Ігнат сказав, що росіяни мають приблизно 870 – 900 високоточних далекобійних ракет.

У цю кількість не входять авіаційні ракети Х-59, Х-31 чи Х-35, а також "Онікси" та ракети С-300.

Що відомо про загрозу ракетних обстрілів