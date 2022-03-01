Предупреждают о перебоях со связью и интернетом в местах боевых действий

В местах, где проходят или проходили боевые действия, возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Это связано с тем, что в результате героического сопротивления украинских защитников может страдать инфраструктура операторов.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В результате бомбежек страдают и умирают мирные жители. Кроме того, разрушаются аэропорты, жилые дома, объекты инфраструктуры и т.д.

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В местах боевых действий вероятны перебои со связью

Прошел 5 день с тех пор, как Россия напала на Украину. Захватчики бомбят украинские города, а наши защитники самоотверженно сопротивляются. В результате боевых действий может страдать инфраструктура операторов. Поэтому возможны перебои с мобильной связью и интернетом.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи оперативно мониторит и контролирует ситуацию,

– говорится в сообщении.

Госспецсвязи плодотворно сотрудничает с операторами и провайдерами. Ведь связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас.

Кроме этого, операторы фиксируют большие нагрузки на сети. Поэтому также возможны перебои со связью.

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