Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Внаслідок бомбардувань страждають і помирають мирні жителі. Окрім цього, руйнуються аеропорти, житлові будинки, об'єкти інфраструктури тощо.

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У місцях бойових дій ймовірні перебої зі зв'язком

Минув 5 день відтоді, як Росія напала на Україну. Загарбники бомбардують українські міста, а наші захисники самовіддано чинять їм опір. Внаслідок бойових дій може страждати інфраструктура операторів. Через це можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку оперативно моніторить і контролює ситуацію,

– мовиться у повідомленні.

Держспецзв'язку плідно співпрацює з операторами та провайдерами. Адже зв'язок є надзвичайно важливим у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз.

Окрім цього, наразі оператори фіксують великі навантаження на мережі. Через це також ймовірні перебої зі зв'язком.

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