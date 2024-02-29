Под Киевом до конца апреля будут летать дроны: с чем это связано

В небе над Бородянкой до 30 апреля будут летать дроны. Жителей района предупредили, чтобы они не пугались.

Поселковый голова Бородянки Ирина Захарченко сообщила, что дроны будут делать фото местности, поэтому волноваться не стоит.

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Над Бородянкой будут летать дроны

Ирина Захарченко сообщила, что дроны будут летать над Бородянкой по 30 апреля 2024 года.

По 30 апреля 2024 года на территории нашей общины будут проводиться работы по аэрофотосъемке. Не пугайтесь, если увидите дроны, летающие в небе! Это квадрокоптеры, которые используются для съемки с высоты,

– написала она.

Для чего это нужно

нанесение и определение координат опорных и контрольных опознаков с помощью двухчастотных GNSS-приемников и их фотофиксация;

аэрофотосъемка территории общины с помощью БпЛА.

Благодаря этому будут созданы обновленные карты и планы местности, а также проведен мониторинг изменений в окружающей среде и планирования развития общества.

Просим вас с пониманием отнестись к этим работам. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию и.о. поселкового головы Ирины Захарченко, по телефону: +380931161413,

– добавила Захарченко.

К слову, недавно Бородянку посетила делегация из Южной Кореи. Она осмотрела разрушения жилого фонда. Делегация воочию увидела ужасные последствия российской агрессии и масштабы разрушений жилых домов.

Также делегация из Южной Кореи ознакомилась с планом восстановления населенного пункта, который включает строительство нового жилья, инфраструктурных объектов и социальных учреждений.