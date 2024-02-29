Селищна голова Бородянки Ірина Захарченко повідомила, що дрони будуть робити фото місцевості, тому хвилюватися не варто.
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Над Бородянкою літатимуть дрони
Ірина Захарченко повідомила, що дрони літатимуть над Бородянкою по 30 квітня 2024 року.
По 30 квітня 2024 року на території нашої громади будуть проводитися роботи з аерофотознімання. Не лякайтесь, якщо побачите дрони, що літають у небі! Це квадрокоптери, які використовуються для зйомки з висоти,
– написала вона.
Для чого це потрібно
- нанесення та визначення координат опорних і контрольних опознаків за допомогою двочастотних GNSS-приймачів та їх фотофіксація;
- аерофотознімання території громади за допомогою БпЛА.
Завдяки цьому будуть створені оновлені карти та плани місцевості, а також проведений моніторинг змін у довкіллі та планування розвитку громади.
Просимо вас з розумінням поставитися до цих робіт. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію в.о. селищного голови Ірини Захарченко, за телефоном: +380931161413,
– додала Захарченко.
До слова, нещодавно до Бородянки завітала делегація з Південної Кореї. Вона оглянула руйнування житлового фонду. Делегація на власні очі побачила жахливі наслідки російської агресії та масштаби руйнувань житлових будинків.
Також делегація з Південної Кореї ознайомилася з планом відновлення населеного пункту, який включає будівництво нового житла, інфраструктурних об'єктів та соціальних закладів.