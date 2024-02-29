Селищна голова Бородянки Ірина Захарченко повідомила, що дрони будуть робити фото місцевості, тому хвилюватися не варто.

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Над Бородянкою літатимуть дрони

Ірина Захарченко повідомила, що дрони літатимуть над Бородянкою по 30 квітня 2024 року.

По 30 квітня 2024 року на території нашої громади будуть проводитися роботи з аерофотознімання. Не лякайтесь, якщо побачите дрони, що літають у небі! Це квадрокоптери, які використовуються для зйомки з висоти,

– написала вона.

Для чого це потрібно

нанесення та визначення координат опорних і контрольних опознаків за допомогою двочастотних GNSS-приймачів та їх фотофіксація;

аерофотознімання території громади за допомогою БпЛА.

Завдяки цьому будуть створені оновлені карти та плани місцевості, а також проведений моніторинг змін у довкіллі та планування розвитку громади.

Просимо вас з розумінням поставитися до цих робіт. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію в.о. селищного голови Ірини Захарченко, за телефоном: +380931161413,

– додала Захарченко.

До слова, нещодавно до Бородянки завітала делегація з Південної Кореї. Вона оглянула руйнування житлового фонду. Делегація на власні очі побачила жахливі наслідки російської агресії та масштаби руйнувань житлових будинків.

Також делегація з Південної Кореї ознайомилася з планом відновлення населеного пункту, який включає будівництво нового житла, інфраструктурних об'єктів та соціальних закладів.