Предупреждение жителям: в Киевской области эвакуация 31 марта не происходит

В Гуманитарном штабе Киевщины предупреждают, что сегодня, 31 марта, в Киевской области эвакуация не происходит.

Для безопасности мирных жителей Киевской области, в Генштабе предупредили, что в регионе отсутствуют официально согласованные гуманитарные коридоры.

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Прошу всех жителей области отнестись к этому ответственно,

– подчеркнули в Генштабе Киевской области.

Там призвали присоединяться только к официальным зеленым коридорам. Также сообщается, что эвакуация населения обязательно произойдет, но тогда, когда это будет на 100 процентов безопасно.

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