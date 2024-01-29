Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, отметив, что "мрачным фигурам", которые появились "из ниоткуда", пытаются задним числом сделать биографию. Он добавил, что они очень не уверены в том, что участвуют в выборах, а также не знают, что о них написано.

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"С Путиным происходит по всей стране еще более странная ситуация. Ведь о нем все забыли. Настолько само собой разумеется, что он "уже победил", что забывают собирать подписи, забывают показывать, как идет агитация. Забывают показывать тех людей, которые собирают общественное мнение", – сказал Асланян.

"Легитимный" спектакль

"Победное выдворение" обратно в Кремль Владимира Путина настолько всем кажется аксиомой, что "доиграть" предыдущий сценарий не смогли. Так пытаются показать, что у него якобы есть, в частности, предвыборные штабы.

"Все, что нужно, у него есть". И эта игра с явной победой одного при удивлении других, которых назначили в соучастники, чрезвычайно показательна", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Однако только в России. Ведь как только появился "антивоенный" кандидат на пост президента России Борис Надеждин, появилось немного интриги, интереса и "правдоподобия". Так, мол, процедура якобы стала "легитимной" и "появился выбор".

"Легитимизировал" этот спектакль. Из-за границы это выглядит: "У россиян же действительно выборы. Они же сами осознанно избрали не Надеждина". Нет никакой предвыборной кампании. Путин победил давно – 20 лет тому назад. И ни разу не было никаких выборов,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Мол, всегда были заранее определенные результаты. Это была всегда очень серьезная и некрасивая игра. И для того, чтобы она теперь казалась "правдой", для этого есть Борис Надеждин.

"Со стороны Запада – "честные" выборы", – сказал Сергей Асланян.

Выборы в России: главное