Из этого можно сделать вывод, что Путин уже давно загнал себя в тупик. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что к этому могли привести несколько нелепых решений.

Кстати говоря Под ударом Украина, США и Евросоюз: новые тезисы пропаганды, которыми Россия будет атаковать мир

Роковые ошибки Путина

Недавно оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне производят штурмовые действия без привлечения боевой бронированной техники. В свою очередь, украинские военные все чаще показывают "произведения искусства" оккупантов, где на шасси устанавливают системы ведения огня с кораблей.

Кроме этого, Россия наращивает сотрудничество с Северной Кореей, в частности планируется визит Путина к Ким Чен Ыну, где, вероятно, диктатор будет просить оружие. Это все указывает на то, что в России недостаточно средств для ведения войны против Украины и достичь поставленных целей оккупанты вряд ли смогут.

Российский президент сделал 2 роковые ошибки.

Когда принял решение о признании так называемых ЛДНР перед началом полномасштабного вторжения. Когда спешно начал проводить референдумы на частично захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, присоединив их к России и изменив конституцию.

Путин, делая свои заявления, не может сказать поклонникам, что "мы изменяем свои цели", а альтернативный кандидат в президенты может, к примеру, Борис Надеждин. Говорить об адекватности того, что делал Путин и то, что делает сейчас – сложно и не укладывается в здоровую логику, это больная психика, которое не поддается объяснению,

– сказал Клочок.

Путина может ожидать судьба Пригожина

Клочок подчеркнул, что обычно политики достигают своих целей военным путем, если мощностей недостаточно – в игру вступают их поклонники, которые обслуживают нездоровые идеи, таких как Путина. Они понимают, что нужно будет стабилизировать ситуацию по двум причинам:

чтобы любым способом удержаться у власти;

чтобы не нести ответственности за совершенные преступления или отложить ее.

Если учесть Нюрнбергские процессы после Второй мировой войны, продолжавшихся по всей Европе над приспешниками нацистского режима Гитлера, тогда происходили очень неоднозначные истории. Те, кто прямо или косвенно сотрудничал с гитлеровским режимом, помогал, но не был публичным – смогли избежать наказания и даже вернулись на свои рабочие места.

Украина может иметь похожую ситуацию с Россией. К примеру, если достигнуть договоренностей о прекращении войны удастся, то тема наказания преступников останется открытой долгое время из-за несогласованных юридических позиций. Несмотря на это, Украина будет выдвигать претензии, потребует репараций и справедливого уголовного суда.

Утилизируя Путина, вы утилизируете массу проблем. Пусть отправят его на пенсию, будет сидеть на Валдае, его не будут выдавать, но уберут с информационного поля как Евгения Пригожина. Есть же мнения, что он жив. По крайней мере, ГУР говорит, что нет доказательств его уничтожения. Все утихло. И с Путиным так же может быть,

– заметил Валерий Клочок.

У оккупантов все больше проблем